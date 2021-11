Covid, Sibilia: in caso di restrizioni non pagheranno i vaccinati

ROMA – “Ad oggi non sono necessarie ulteriori restrizioni, basta far rispettare le regole esistenti”. Tuttavia se la situazione “in alcune regioni dovesse aggravarsi, fino ad arrivare alla zona arancione, è evidente che il prezzo delle eventuali chiusure non lo possano e non lo debbano pagare i vaccinati”.

A scriverlo sui social è il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. Ieri, i presidenti di Regione di centrodestra si erano appellati al Governo affinché le eventuali misure restrittive anti-Covid venissero applicate solo ai non vaccinati. Ma da Palazzo Chigi si è detto che al momento “non è allo studio nessuna stretta sul modello austriaco” perché i dati del contagio in Italia non sono paragonabili a quelli dell’Austria.



