Il gruppo francese Decathlon non offrirà più le canoe nei suoi punti vendita di Calais e Grande-Synthe, nel nord del Paese, per impedire ai migranti di utilizzarle per attraversare la Manica: i piccoli natanti si potranno comunque ancora acquistare online e in altri negozi della multinazionale dello sport.



