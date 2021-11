Internet ultraveloce, a Sant’Alfio arriva la fibra ottica

CATANIA – Abitazioni, uffici pubblici, attività commerciali e ricettive di Sant’Alfio stanno per essere raggiunti da una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga all’avanguardia. Lo annuncia il consigliere comunale Renato Finocchiaro dopo aver partecipato al ventottesimo Congresso dell’ANCI, tenutosi quest’anno a Parma.

I lavori, realizzato da Open Fiber, saranno conclusi, con l’apertura dei servizi di connettività prevista entro la prossima primavera. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resta di proprietà pubblica. Le attività sono coordinate da Infratel Italia, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con la supervisione della Regione Siciliana.

Le connessioni e i servizi

L’infrastruttura integralmente in fibra ottica – modalità che permette di raggiungere velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo – si estende per circa 5 chilometri ed è realizzata in larga parte (oltre il 90%) riutilizzando reti già esistenti. Il piano prevede inoltre il cablaggio di 13 sedi pubbliche: il Municipio, la scuola materna, l’Istituto scolastico “Giorgio La Pira”, la scuola elementare ”Maria Pia di Savoia”, la Pinacoteca, il Museo e la Palestra comunali, il Centro di raccolta comunale, la sede dei Servizi sociali, la caserma dei Carabinieri, la Cavea del Castagno, il Museo Mace e il Mercato della Regina.

Una rete a banda ultralarga permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell’intera collettività: smart working, telemedicina, telelavoro, educazione a distanza, Industria 4.0, videosorveglianza, domotica e tanto altro ancora da inventare. Il tutto in un contesto di sostenibilità ambientale che solo i centri come Sant’Alfio possono offrire.

“Un incontro proficuo”

“In questa tre giorni parmense, sono stati innumerevoli gli incontri che ho avuto con imprese ed Enti Statali, dove ho avuto l’opportunità di conoscere nuove tecnologie, nuove idee e tutti gli strumenti per sfruttare i fondi del PNRR”: per Renato Finocchiaro, “l’incontro certamente più proficuo è quello con i vertici di Open Fiber, società per azioni chiamata a realizzare la rete pubblica che consente a cittadini e imprese di beneficiare di velocità di connessione al web finora inedite che, come si legge nella nota ufficiale, hanno dato massima disponibilità nel portare a termine questo importante progetto di sviluppo tecnologico che, nel giro dei prossimi mesi, permetterà di raggiungere le abitazioni dei miei concittadini ed i principali uffici pubblici. In quest’ottica – conclude Finocchiaro – in quest’ottica non mi resta che ringraziare Open Fiber per lo sviluppo di questa nuova rete super-veloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di migliorare i servizi di rete dei cittadini”.



