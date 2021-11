Lotto e Superenalotto, la fortuna bacia Palermo

PALERMO – La Sicilia festeggia ancora: nel concorso del 16 novembre, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 12.785,55 euro. La schedina vincente è stata registrata presso il bar di via Messina Marine 257 a Palermo. Il Jackpot, intanto, ha raggiunto quota 111,3 milioni che saranno in palio nella prossima estrazione L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Un’altra vincita è stata centrata con il gioco del Lotto ad Altavilla Milicia. Un fortunato giocatore ha centrato quattro terni e una quaterna con i numeri 10-16-20-24 giocati su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7.9 milioni di euro, per un totale di circa 989 milioni dall’inizio dell’anno.



