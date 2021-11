Omicidio a Sassuolo: uccide moglie, suocera e figli, poi si toglie la vita

SASSUOLO – Ha ucciso la moglie, la suocera e due figli di 5 e 2 anni, probabilmente con un coltello, e poi si è tolto la vita. È successo nel primo pomeriggio di oggi a Sassuolo, nel Modenese, in via Manin, fra le 15 e le 16. Sul posto la polizia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ammazzato prima la moglie, poi i due bambini maschi e a seguire la madre di lei, 64 anni che si trovava in casa.



