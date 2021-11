Palermo, emergenza acqua torbida: bloccata la diga Poma

PALERMO – Acqua troppo torbida, impianto di potabilizzazione fermo: è successo nella diga regionale Poma, dove l’elevata torbidità ha superato i 2800 NTU. Il valore massimo consentito per l’avvio agli impianti è 150, mentre il valore massimo per l’uso potabile è 4, spingendo i tecnici dell’Amap a fermare l’impianto “Jato” di Partinico.

Lo stop comporterà una progressiva riduzione della pressione in tutti i comuni della fascia costiera Ovest e, se il problema non sarà superato entro le prossime 12/24 ore, anche per la zona nord della città di Palermo.

L’Amap informa in una nota di avere avviato i necessari contatti con il Dipartimento regionale competente per valutare l’avvio di operazioni di scarico dalla diga che possano ridurre la quantità di fango: “In queste ore – si legge nella nota – sempre in raccordo con la Regione, proprietaria delle dighe, i tecnici di Amap stanno predisponendo un piano di emergenza per garantire a tutti i comuni interessati una fornitura minima stabile fino al superamento delle criticità. Non appena definito, il Piano sarà comunicato ai sindaci interessati, alla stampa e a tutta la cittadinanza”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI