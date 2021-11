Picchiarono un giovane a Palermo: due denunciati

PALERMO – Aveva chiesto ad un gruppo di giovani di abbassare la voce e non disturbare. Il branco ha reagito picchiandolo. E’ successo lo scorso 19 ottobre nella zona di via Calderai, a Palermo. Il giovane era uscito da un pub e stava tornando a casa. Giunto nei pressi della propria abitazione, ha chiesto ai ragazzi di non fare troppa baldoria. I giovani l’hanno aggredito provocandogli contusioni. La vittima è riuscita a fuggire verso via Roma, ma è stato raggiunto e picchiato di nuovo.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e al racconto della vittima che ha visto fuggire alcuni giovani a bordo di un’auto scura, gli agenti del commissariato Oreto sono riusciti a risalire a due degli aggressori, di 28 e 31 anni, che sono stati denunciati con l’accusa di lesioni aggravate in concorso.



