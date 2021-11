Plastica nei pandori, la Melegatti ritira un lotto

VERONA – La veronese Melegatti ha richiamato precauzionalmente un lotto del suo Pandoro Originale per la “possibile presenza di corpi estranei” in “plastica dura”. La segnalazione è presente anche sul sito del Ministero della Salute. I dolci in questione sono venduti in confezione da 750 grammi con il numero di lotto “210917” e il termine minimo di conservazione al 30 aprile 2022. Sono interessati anche i pandori di “aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta” appartenenti allo stesso lotto di produzione, e venduti in confezioni da 740 grammi. Il lotto di pandoro richiamato è stato prodotto da Melegatti 1894 Spa nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto (Verona). In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il dolce con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI