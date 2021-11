Presentata la XXVI Maratona di Palermo: è tempo di “ripartire”

PALERMO – Nel segno della ripartenza, la Maratona di Palermo riaccende i motori dopo un anno di fermo a causa della pandemia. L’appuntamento è per domenica prossima 21 novembre. Anticipato lo start: si parte alle 8.30 da viale Libertà all’altezza con piazza Croci e piazza Mordini. Quasi 1300 atleti al via, in 300 correranno la distanza regina. Numeri non consoni alla Maratona di Palermo ma figli di un periodo storico costretto ancora a fare i conti con l’emergenza sanitaria.

La manifestazione, organizzata dall’ASD [email protected] e certificata Bronze dalla Fidal, è stata presentata questa mattina a

Villa Niscemi. Presenti, tra gli altri, l’assessore allo sport del Comune di Palermo Paolo Petralia, il responsabile Sicilia di UniCredit Italia Salvatore Malandrino, il patron della manifestazione Salvatore Gebbia (presidente della Fidal Sicilia), Raoul Russo capo segreteria dell’assessore regionale al Turismo Messina, Vincenzo Alaimo consulente marketing della Maratona di Palermo e Fabio Gioia vice presidente di Confcommercio.

I DETTAGLI

Mare, arte, cultura c’è tutto questo e tanto altro ancora lungo i 42,195 chilometri che gli atleti percorreranno. Un tuffo nella storia che solo la Maratona di Palermo riesce a regalare. Anche quest’anno non mancano le presenze straniere (Germania, Francia, Inghilterra e Polonia le nazioni più rappresentate) ma uguale amore per una gara che da sempre regala emozioni e spettacolo. E anche quest’anno lo spettacolo non mancherà; Due gli atleti da battere (difficile che succeda) entrambi keniani: Kiura Denis Mugendi tre maratone corse tutte in Cina con un personale di 2h13’34. Nelle ultime settimane si è allenato con il vincitore della recente Venicemarathon (Anderson Seroi) e si è ritirato (non riusciva in gara a tenere il passo programmato) domenica scorsa alla maratona di Ravenna. L’altro keniano in gara, Waithira Simon Mwangi, è alla sua prima maratona.

Domenica, scorsa, sempre a Ravenna ha fatto da pacemaker per 25 km al suo connazionale Kiura. Tornerà a correre la maratona Mohamed Idrissi, di nazionalità marocchina che vive a Menfi. In gara il palermitano Massimo Buccafusca, tanti piazzamenti a Palermo, su tutti il secondo posto nel 2015 alle spalle di Lo Piccolo. Tra le donne citiamo i nomi della britannica Jemima Farley, Maria Giangreco e Matilde Rallo, queste ultime due outsider made in Sicily.

MEZZA MARATONA

Nella mezza maratona, tra le donne favori del pronostico per Annalisa Di Carlo reduce dalla vittoria, con ottimo crono, alla Palermo Half Marathon dello scorso ottobre e Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) vincitrice quest’anno della mezza di Cefalù. Occhio alla palermitana Simona Nicholson (imbattibile quest’anno nei trail); tra gli uomini Michele Geraci potrebbe scrivere il suo nome nel prestigioso albo d’oro. Tra le curiosità, la presenza in gara di Salvatore Piccione, oltre 250 maratone corse in carriera e dell’ultramaratoneta Michele D’Errico più volte campione italiano di categoria nelle lunghe distanze. Un occhio anche all’ambiente e all’eco sostenibilità, quest’anno l’automobile apripista, che fa da battistrada agli atleti, sarà 100% elettrica.

EXPO

I giorni dell’Expo Maratona: venerdì 19 e sabato 20 novembre a piazza Castelnuovo Vetrina accattivante per la XXVI Maratona di Palermo che quest’anno propone il suo expo a piazza Castelnuovo, nell’ampia area limitrofa al Palchetto della Musica. Due giorni per incontrare “Maratona”, i suoi sponsor, le sue iniziative: venerdì 19 novembre, dalle 15.30 alle 19.30 e sabato 20 novembre dalle 9.30 alle 19.30. All’interno dell’expo, inoltre, gli atleti potranno ritirare pettorale e pacco gara, sia per la mezza che per la distanza regina.

LA MARATONA DI PALERMO ONORA LE VITTIME DELLA STRADA

Domenica 21 novembre ricorre la Giornata mondiale Onu del ricordo delle vittime della strada. L’Amministrazione comunale, d’intesa con il comitato organizzatore della XXVI edizione dellaMaratona di Palermo, che si terrà proprio domenica 21, dedicherà l’evento sportivo alla speciale ricorrenza per onorare la memoria delle vittime della strada, dimostrare vicinanza ai familiari e sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

“Abbiamo ritenuto importante legare la Maratona di Palermo ad una giornata di memoria e, quindi, di impegno civile riconosciuta a livello internazionale – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – lo sport dev’essere veicolo di messaggi positivi e, dunque, di crescita culturale. Riflettere insieme sul tema della sicurezza è un modo per rispettare se stessi e gli altri in una comunità che difende il diritto alla vita. Ringrazio il comitato organizzatore della Maratona, in particolare il presidente Salvatore Gebbia, per la profonda sensibilità e disponibilità”.

“Torna la Maratona di Palermo, appuntamento fisso del calendario sportivo della nostra città – afferma l’assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa -. Lo sport, oltre a essere strumento di socialità e di benessere psico-fisico, ha da sempre posto al centro il suo ruolo di sensibilizzazione rispetto a temi che viviamo quotidianamente. La Maratona sarà anche l’occasione per ricordare le vittime, drammaticamente numerose, della strada. Un sincero plauso agli organizzatori che hanno immediatamente condiviso la proposta di compiere, attraverso l’evento sportivo, un atto di attenzione e memoria”.

Salute e benessere stanno a cuore della Maratona di Palermo Presso l’expo di piazza Castelnuono, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 novembre, sarà attivo il servizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ASP 6 che prevede: Vaccinazione Anticovid: siero Pfizer, sia prima sia seconda dose, senza prenotazione e con accesso diretto e rilascio green pass.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI