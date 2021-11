Hanno fatto arrabbiare Conte sulla vicenda delle nomine Rai. Ecco il suo affondo: “Fuortes non libera la Rai dalla politica ma ha scelto di esautorare una forza politica come il M5s: siamo alla degenerazione del sistema e per questo il M5s non farà più sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico”. Così il Presidente M5s, in una dichiarazione alla stampa. “L’amministratore delegato Fuortes aveva il potere di scegliere e ha scelto di sottrarsi al confronto istituzionale – ecco l’affondo -. Nel merito poi aveva varie possibilità ed ha scelto invece la vecchia logica delle istanze dei partiti politici, scegliendo però di escludere il partito di maggioranza relativa, quello che rappresenta 11 milioni di elettori. Come M5s ci chiediamo che ruolo ha avuto il governo in tutto questo”.

Le proposte

Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3 con Mario Orfeo verso la direzione Approfondimento. Sarebbero queste le proposte di nomina presentate dall’ad Carlo Fuortes ai consiglieri in vista del Cda in programma domani. Alla direzione del Gr Radio Andrea Vianello che lascerebbe il posto a Rainews a Paolo Petrecca. Alla Tgr confermato Alessandro Casarin, mentre a Raisport l’indicazione dell’ad è Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli. Il Movimento Cinque Stelle avrebbe contestato la scelta di destinare Monica Maggioni al Tg1 al posto di Giuseppe Carboni, che al momento resterebbe senza incarico.



