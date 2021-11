Allerta in Sicilia, grandinata a Niscemi: sembra Cortina VIDEO FOTO

Auto bloccate e bulldozer in azione dopo la grandine di ieri sera

CATANIA – Strade ricoperte da uno strato compatto di ghiaccio bianco, auto intrappolate, bulldozer al lavoro: una scena che richiama una nevicata in un villaggio alpino, se non fosse che quella ritratta nelle foto e nei video è Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e a bloccare le auto è stata una violenta grandinata.

La perturbazione che in queste ore ha raggiunto la Sicilia centrale e orientale sta martellando con fenomeni intensi come trombe d’aria, tempeste di fulmini e intense grandinate, tra cui quella che si è abbattuta ieri sera su Niscemi. La quantità di ghiaccio caduta sulla cittadina è arrivata a bloccare le auto in sosta.