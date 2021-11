Spari a Catania, prostituta ferita alla schiena

CATANIA – Sparatoria a Catania nella notte: una prostituta è rimasta ferita. Una donna 27enne, dell’Est Europa, è stata colpita da un proiettile alla schiena. L’ambulanza del 118, alle prime luci dell’alba, è intervenuta nel quartiere San Cristoforo e ha portata la giovane al Policlinico di Catania dove è stata prima stabilizzata e poi trasferita al San Marco per un delicato intervento chirurgico. Da fonti di LiveSicilia non è in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro quanto è accaduto. Il teatro del fatto di sangue potrebbe essere un luogo diverso da quello dove la donna è stata soccorsa. Forse, anche per paura, voleva evitare di andare in ospedale e dare spiegazioni alla forze dell’ordine. Sul tentato omicidio indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Gli investigatori al momento mantengono il massimo riserbo. Ma sicuramente la 27enne, quando sarà in grado, sarà interrogata. E dal suo racconto potrebbero arrivare indizi utili a identificare la mano criminale che ha sparato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI