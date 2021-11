Stanotte il picco delle Leonidi, le stelle cadenti d’autunno

ROMA – Arriva questa notte il picco delle Leonidi, le stelle cadenti d’autunno: ‘briciole’ della cometa Tempel-Tuttle, daranno vita a una debole pioggia luminosa che sarà più facilmente osservabile a ridosso dell’alba di giovedì, con una dozzina di meteore visibili all’ora. Lo spettacolo, reso meno appariscente dalla luce della Luna prossima al plenilunio, potrebbe essere guastato anche da nubi e da piogge residue che nelle prossime ore oscureranno qua e là i cieli italiani.

“Le Leonidi prendono il loro nome dalla costellazione del Leone che ospita il loro radiante, ovvero il punto del cielo da cui prospetticamente sembrano staccarsi le loro scie”, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Questo sciame autunnale è famoso perché di tanto in tanto genera vere e proprie ‘tempeste’ di meteore. “Sono memorabili quelle del 1833 e del 1866, mentre ai giorni nostri quelle del 1999 e del 2001”, ricorda l’esperto. Considerando che la cometa è transitata al perielio (il punto più vicino al Sole) nel 1998 e che ha una periodicità di circa 33 anni, è possibile che almeno fino al 2030 potremo aspettarci solo apparizioni modeste. “Anche quest’anno non ci aspettiamo nulla di eclatante, al massimo una dozzina di meteore all’ora, tra l’altro con l’interferenza della Luna quasi piena, che sarà sempre presente per tutta la notte”, precisa Masi. Il consiglio per chi volesse mettersi a caccia di Leonidi è dunque quello di puntare la sveglia molto presto in modo da osservare il cielo “tra le 5 del mattino e l’alba: con la Luna sulla via del tramonto a ovest, bisognerà puntare gli occhi a est, a mezza altezza, dove brilla la costellazione del Leone”.



