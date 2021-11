Whatsapp: come nascondere l’ultimo accesso, ecco la novità

ROMA – E’ in fase di elaborazione un nuovo aggiornamento Whatsapp con una nuova funzione per proteggere ulteriormente la privacy. Il nuovo aggiornamento permetterà di nascondere l’ultimo accesso solo a determinate persone. La scelta di implementare questa funzione rientra nei cambiamenti che ha affrontato Whatsapp nell’ultimo anno, quando si è trasformato da una piattaforma di messaggistica in un potente strumento di lavoro, anche grazie alle funzioni per le videochiamate.

Coloro che hanno ricevuto l’aggiornamento (che è in fase di rollout graduale), sotto il menù “Impostazioni” e “Privacy” al fianco di “Ultimo accesso” potranno selezionare anche la nuova opzione “Tutti i miei contatti eccetto..”. Se si fa tap su di essa, l’applicazione farà scegliere le persone, presenti chiaramente nella lista contatti, che non potranno vedere l’ultimo accesso sotto il nome utente. Al momento la funzione è disponibile solo per i sistemi android, e non è ancora chiaro quando (e se) sarà disponibile su iOS.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI