Anelli: “Governo lavora per l’obbligo della terza dose ai sanitari”

“Il governo sta lavorando ad un decreto legge per introdurre l’obbligo della terza dose vaccinale di richiamo contro il Covid per gli operatori sanitari, che dovrebbe partire dall’1 dicembre”. A dichiararlo è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), ai microfoni di ANSA.

“Per introdurre l’obbligatorietà della terza dose vaccinale per i sanitari sarà necessario un decreto legge che sarà poi convertito in legge. Auspichiamo che venga cambiata anche la attuale normativa che prevede che siano le asl ad avviare la sospensione dei sanitari che non si vaccinano. La norma va, infatti, resa più efficiente e stringente su tutto il territorio nazionale, mentre attualmente vediamo che c’è una grande differenza tra le Regioni rispetto alle sospensioni decise dalle diverse asl. La norma attuale non è applicata su tutto il territorio e permangono forti differenze, con la conseguenza che molti medici non vaccinati hanno comunque continuato ad esercitare la professione e la loro attività”.

“Nel momento in cui si decide l’obbligatorietà della terza dose, è anche necessario prevedere una norma stringente per i sanitari che non dovessero adempiere all’obbligo”. Per questo, conclude, “la funzione di sospensione per i sanitari, a fronte di una mancata vaccinazione con la terza dose, dovrebbe tornare all’Ordine dei medici che procederebbe direttamente alla sospensione del medico interessato, come d’altronde già previsto per altre situazioni”.



