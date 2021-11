Black Friday, attenzione al Cyber Monday: offerte, il momento giusto

Black Friday, inizia la corsa agli acquisti, ma si corre il rischio di trovarsi di fronte a finti sconti o, addirittura, possibili rincari. Ma c’è una regola d’oro da seguire per evitare di essere “fregati”.

Cos’è

Il black friday, venerdì nero, è il nome che gli americani utilizzano per indicare il venerdì successivo al giorno del ringraziamento.

Dagli anni ’50, il giorno dopo il ringraziamento è considerato l’inizio dello shopping natalizio.

Il nome

Lo hanno chiamato Black Friday per rievocare gli inghorghi che si creavano nel traffico a Filadelfia. Adesso, bisogna stare attenti alle date.

Il Cyber Monday

Il black friday è seguito dal Cyber Monday, che ricade nel lunedì successivo ed è il momento giusto per fare acquisti di elettronica. Quindi bisogna valutare con attenzione se quelli proposti siano i prezzi migliori.

La regola d’oro è quella di monitorare i prezzi delle cose che si vogliono acquistare. Molto spesso i black friday sono preceduti da rincari fuori mercato. Ed è la forte spinta pubblicitaria che spinge gli acquirenti a fare acquisti senza tenere conto dei prezzi.

Le stime

Secondo alcune stime, per le grandi catene il black friday può rappresentare anche il 30% degli incassi su base annuale. Può essere il momento giusto per fare spazio nei magazzini e chiudere in positivo l’anno. Quindi attenzione e buono shopping a tutti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI