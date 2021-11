Catania, Le Mura: “Addio al club sofferto, ho coscienza a posto”

CATANIA – “Decisione sofferta. Vado via con la coscienza a posto perchè ho fatto tutto quello che c’era da fare e si poteva fare operando con il cuore e tanta passione”. A dirlo è Nico Le Mura, il giorno dopo le sue dimissioni da amministratore unico del Calcio Catania. L’ormai ex dirigente etneo, intervistato da La Sicilia, ha poi aggiunto: “Abbiamo ridotto pure il debito anche se assillati da tanti problemi e mi auguro che il Catania riesca a farcela anche stavolta. Sono stati mesi faticosi in cui ho dovuto spesso mettere da parte il mio lavoro – ha concluso Le Mura -. Per il Catania ci sarò comunque sempre”.



