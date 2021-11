ROMA – I medici rianimatori lanciano l’allarme sulla quarta ondata e il rischio saturazione negli ospedali. “Attualmente c’è una situazione allarmante per l’occupazione delle terapie intensive in Friuli Venezia Giulia , oltre la soglia del 10%, e la Provincia autonoma di Bolzano”, dice all’Ansa il presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri, Alessandro Vergallo.

“Se continua così situazione drammatica in un mese e mezzo”

Vergallo aggiunge: “La situazione è preoccupante anche in Veneto. In generale, se non verrà applicata in modo stringente la norma sul green pass e non si incentiveranno le terze dosi, potremmo raggiungere una situazione drammatica nel giro di un mese e mezzo circa in tutto il Paese. Chiediamo che la durata del green pass sia 6 mesi, dato il calo di efficacia del vaccino dopo tale periodo”.

