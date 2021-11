Traffico di droga, in arrivo estradizione per un maltese

CATANIA – Traffico di dieci tonnellate di resina di cannabis: con questa accusa un maltese di 43 anni di Rabat dovrebbe essere estradato in Italia. La decisione è stata presa dalla magistratura maltese su richiesta delle autorità italiane. Tuttavia, l’ordinanza non entrerà in vigore prima che trascorrano sette giorni entro i quali l’uomo ha il diritto legale di presentare un ricorso.

A giugno del 2018, la Guardia di Finanza ha fermato un’imbarcazione battente bandiera olandese in acque internazionali. La barca su cui è stata sequestrata la droga era partita da Malta per un viaggio presumibilmente organizzato dai maltesi. Nove persone sono state arrestate a bordo e sono stati portate a Catania.

La richiesta di estradizione era già respinta due volte dalla magistratura maltese dopo aver scoperto che il mandato non era conforme né alla legge maltese né a quella italiana e perché non c’era alcuna indicazione che la droga sarebbe stata destinata al traffico in Italia. Tuttavia, la terza richiesta è stata accolta dopo che la magistratura maltese ha sottolineato che non c’era alcun motivo giuridico per cui il 43enne non dovesse essere estradato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI