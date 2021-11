Investite mentre andavano a scuola, ragazze in gravi condizioni

RIMINI – Due studentesse di 14 anni sono state investite questa mattina nel Riminese, in località Santo Marino di Poggio Berni-Poggio Torriana, sulla ‘SP14 Santarcangiolese’ dove passano gli autobus scolastici. Le condizioni delle due ragazze, trasportate elisoccorso con un codice rosso, sono ora al vaglio dei sanitari dell’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime ricostruzioni, le due sarebbero state investite da un’auto, ma non è ancora chiaro se erano ferme alla fermata del bus o stavano camminando lungo la via. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 e l’elisoccorso che ha trasportato le giovani, anche i carabinieri di Novafeltria.



