Maltempo, Giardini Naxos: corsia sospesa sul fiume VIDEO

Giardini Naxos – La strada che improvvisamente frana sul fiume in piena che, a causa del maltempo, si è gonfiato improvvisamente e l’asfalto che resta sospeso nel vuoto. E’ accaduto ieri mattina a Giardini Naxos, in provincia di Messina, in prossimità dello svincolo autostradale, poi chiuso al traffico in entrambe le direzioni. E’ solamente una delle conseguenze dell’ondata di maltempo che ha interessato la Sicilia nei giorni scorsi. Il video è stato pubblicato su Facebook.

