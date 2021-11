Meteo, le previsioni per il weekend: condizioni generali di bel tempo

In alcune regioni del nord Italia torna l’alta pressione. Ci saranno generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nebbie fitte in Piemonte e nubi sparse lungo il corso del Po.

La giornata di domani in centro Italia sarà contraddistinta dal bel tempo, in fatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente poco nuvoloso. Al Sud la giornata trascorrerà con la possibilità di qualche piovasco sulla Sicilia tirrenica e un cielo irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici, sarà più sereno sul resto delle zone.

Sabato al nord Italia sarà caratterizzato da alcune nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, nubi sparse in Liguria e cielo sereno sui settori alpini e prealpini. Venti deboli. Al centro ci saranno condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 14 e 19 gradi. Al Sud bel tempo prevalente con sole prevalente a parte qualche nube irregolare tra Sicilia e Calabria e un cielo più coperto su Gargano e potentino.

La giornata di domenica vedrà nebbia Pianura Padana o anche coperto. Nubi irregolari sulle Alpi e piogge in arrivo sulla Liguria centro- orientale. Peggioramento del tempo sulle coste della Toscana e in Sardegna. Sul resto delle regioni avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, ma in peggioramento serale sul Lazio. La giornata al Sud trascorrerà con un tempo più stabile e soleggiato al mattino e al primo pomeriggio, poi tenderà a peggiorare in Campania e in serata anche in Sicilia con rovesci.



