Nicole, l’appello: ginecologa condannata, tre medici assolti

CATANIA – Sei anni e mezzo dopo quel tragico febbraio del 2015, si chiude il secondo capitolo giudiziario del processo per la morte della piccola Nicole Di Pietro. La bambina, nata alla clinica Gibiino di Catania, morì durante il tragitto in ambulanza per arresto respiratorio. Inutili furuno i tentativi di trasportarla al reparto di neonatologia di Ragusa, visto che negli ospedali catanesi non c’erano posti disponibili.

Oggi, la Corte d’Appello di Catania ha parzialmente ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo dalle accuse di falso il neonatologo Antonio Di Pasquale, l’anestesista Giovanni Gibiino e l’ostetrica Valentina Spanò.

La Corte ha rideterminato la pena a due anni di reclusione nei confronti della ginecologa Maria Ausilia Palermo, per le contestazioni di omicidio colposo e lesioni colpose nei confronti della mamma di Nicole. Ache lei invece è stata assolta dai reati di falso. La clinica Gibiino, responsabile civile, assistita dall’avvocato Tommaso Tamburino, e la ginecologa, dovranno risarcire i danni in solido ai familiari che si sono costituiti parti civile, con gli avvocati Michele Ragonese e Maria Chiaramonte.

“Dinanzi ad una tragedia così grande e al dolore dei familiari, non è possibile esprimere sentimenti di soddisfazione”, così il commento a caldo dell’avvocato Walter Rapisarda che difende Di Pasquale. L’anestesista Gibiino è invece assistito dal penalista Pietro Granata.

“Oggi, semmai, è il momento di parlare di un altro dolore, quello di due ottimi medici – continua Rapisarda – che sono stati additati per anni di aver mistificato gli accadimenti, ponendo in essere una “ messa in scena”, per allontanare da sé le proprie responsabilità professionali. Già in primo grado quelle responsabilità erano state escluse. La sentenza da appello rende loro definitivamente giustizia, cancellando anche il solo sospetto – conclude Rapisarda – che nella redazione degli atti a loro firma i medici fossero stati animati da intenti diversi da quello di rappresentare correttamente gli accadimenti di quella tragica notte”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI