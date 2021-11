PALERMO – Un giro di affari milionario su cui Cosa Nostra avrebbe messo le mani grazie allo spessore criminale di due indagati coinvolti nel blitz “Game Over II”. Spessore mafioso, secondo la Procura di Palermo. Guglielmo Ficarra e Antonino Fanara, così hanno ricostruito i poliziotti della squadra mobile, erano i master del giro di agenzie di scommesse. Alcune le avrebbero gestite in prima persone, altre attraverso prestanome oppure incassavano una percentuale sulle scommesse.

Le due società chiave

Le società di riferimento sono la “Leaderbet limited” del ragusano Sergio Montisanti e la “Hr management limited” di Angelo Repoli, originario di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. Ad entrambe, con sede a Malta, vanno ricondotti i cosiddetti Skin, e cioè i siti si scommesse on line clandestini. Chi entrava in une della agenzie di scommesse finite sotto sequestro pagava in contanti.

La longa manus di Cosa Nostra

Ad organizzare la rete di gioco sarebbero stati Salvatore Cinà, Rosario Calascibetta e Giacomo Dolce, obbligati a fare letteralmente i conti con Ficarra e Fanara. Il primo ha una condanna per mafia nella fedina penale, in quanto organico alla famiglia della Noce. Il secondo viene piazzato dagli investigatori nelle dinamiche della famiglia di Passo di Rigano.

Fra i due è Ficarra che, a giudicare dalle intercettazioni, si comportava da dominus. “… ed io scusa qua alla Noce non lo devo mettere il sito io”, diceva imponendo le sue scelte agli altri. Fu sempre lui ad attivarsi per trattare il pagamento di un debito accumulato da due titolari di agenzie. Ne discusse con un tale Alessandro, che aveva qualche parentela mafiosa da fare valere: “… ma forse lui è mezzo parente con lo zio Pino Sansone”, e cioè del capomafia dell’Uditore nonché fratello di Gaetano Sansone, fedelissimo di Totò Riina.

Parentele importanti

Anche Fanara vanta parentele illustri in ambito mafioso. La moglie gestiva un internet point e centro scommesse in via Roccazzo. Si tratta della nipote di Totuccio Inzerillo, uno dei primi boss a cadere nella guerra di mafia voluta dai corleonesi. Fanara inoltre è stato visto incontrarsi con Giovanni Sirchia, il boss di Passo di Rigano che ospitò la riunione della cupola di Cosa Nostra nel 2018 in una casa a Baida.

Di Fanara ha parlato nel giugno 2018 Il collaboratore giustizia Sergio Macaluso. Sapeva che assieme a Gabriele Benedetto Militello “gestiscono i siti per le scommesse per conto di Giovanni Sirchia quindi indirettamente per conto di Masino Inzerillo”. Quest’ultimo è uno degli scappati in America, tornati in Sicilia e di nuovo arrestati. Il filone degli interessi mafiosi è ancora sotto osservazione degli investigatori della squadra mobile guidati da Rodolfo Ruperti.



