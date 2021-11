Mafia e scommesse, nomi degli arrestati e le agenzie sequestrate

La mafia e l’affare delle scommesse sportive. Sono 12 le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di altrettanti indagati. A cinque di loro viene contestata l’aggravante di essersi avvalsi della forza intimidatoria di Cosa Nostra. Ecco l’elenco dei nomi degli indagati e i centri scommesse che finiscono sotto sequestro.

I nomi

In carcere finiscono Rosario Calascibetta, 47 anni, Giacomo Dolce 45 anni, Salvatore Cinà 50 anni, Antonino Fanara 62 anni. Arresti domiciliari per Sergio Montisanti 50 anni, Angelo Repoli 44 anni. Divieto di dimora a Palermo per Gaetano Calascibetta 62 anni, Vincenzo Landolina 33 anni, Daniele Lo Bello 42 anni, Liborio Martorana 30 anni, Davide Di Benedetto 30 anni.

I sequestri

Questo l’elenco delle agenzie che finiscono sotto sequestro preventivo: Corso Camillo Finocchiaro Aprile 186 a, via Luigi Eredia 2, piazza Noce 1, via Giovanni Villani 10, via Aquileia 64, via Principe di Scordia 6, via Palmerino 54 P, via Serpotta 63a, via Contessa Adelasia 10, via Giacomo Leopardi 9, via Roma 52( Isola delle Femmine) Corso Umberto I (Ficarazzi), piazza XXI Aprile (Isola delle Femmine).

Sequestrata anche la friggitoria “Antichi sapori” in via Villareale a Palermo

