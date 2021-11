Rivoluzione per i clienti Apple, si comincia dagli Usa

Pressata da consumatori e azionisti attenti alla sostenibilità, Apple lancia il programma Self Service Repair che, come

precisato nella nota ufficiale, “consentirà ai clienti in grado di effettuare le riparazioni, di accedere a componenti e

strumenti originali di Apple”. Tutti potranno dunque sostituire elementi usurati o rotti dei propri dispositivi senza doversi recare in un Apple Store oppure in uno dei migliaia di centri autorizzati sul territorio. Si parte dagli Stati Uniti, a inizio 2022, con l’estensione ad altri paesi, Italia inclusa, nel corso dell’anno.



