Scuole, soffitto cede anche all’Archimede: interviene la Uil

CATANIA -Cadono a pezzi le scuole della provincia. Non solo il Boggio Lera, dunque. Cresce il numero degli edifici che presentano criticità, in particolare in seguito alla violenta e lunga ondata di maltempo.

Le richieste della Uil

Interviene la Uil sulle condizioni dell’Archimede. “on si può rincorrere emergenza dopo emergenza sperando che non avvenga l’irreparabile. Dall’Istituto Tecnico Industriale Archimede, altra storica istituzione catanese della Pubblica istruzione, studenti e genitori segnalano con preoccupazione che piove nelle aule. Noi chiediamo un piano per le scuole a Catania e provincia. Sul diritto alla sicurezza, alla salute, alla vita di studenti e lavoratori della Scuola non siamo disposti a fare sconti a nessuno!”. Lo affermano i segretari generali di Uil e Feneal-Uil Catania, Enza Meli e Nino Potenza, insieme con il segretario regionale UilScuola, Salvo Mavica, esprimendo “solidarietà a ragazze e ragazzi che ancora in queste ore manifesteranno nelle strade cittadine per denunciare uno stato di cose che non va da troppo tempo e che le condizioni meteo di questi giorni hanno solo fatto emergere in tutta la sua drammaticità”.