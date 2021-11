Trapani, Criaco: “Pari con Acireale? Mi prendo tutte le colpe”

TRAPANI – “Potevamo vincere ma siamo stati sfortunati negli episodi. Non c’è niente da dire, quando non si vince si è sempre in torto, adesso dobbiamo aspettare la partita della prossima settimana. Mi prendo tutte le colpe”. Analizza così il pari nel derby contro l’Acireale, il tecnico del Trapani, Leo Criaco. I granata, nel recupero della 4^ giornata del campionato di Serie D, hanno impattato per 0-0. “La squadra è sempre viva, combattiva, anche se i risultati non arrivano. Arbitraggio? Preferisco non commentare, quando il direttore di gara fischia per me non c’è più niente da fare, sia che lo faccia a torto o a favore”.



