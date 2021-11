Unipa Run, 1° manifestazione podistica dell’Università di Palermo

Iscrizioni Le Iscrizioni, dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre le ore 24:00 del Giorno Giovedi 2 Dicenbre I partecipanti con gli EPS dovranno presentare il certificato medico agonistico e la tessera dell’Ente per cui sono tesserati, valida per l’anno in corso e per la disciplina Atletica Leggera. L’Iscrizione è gratuita PER LA SOLA GARA COMPETITIVA SUL POSTO GARA NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE NUOVE ISCRIZIONI/VARIAZIONI. Al fine della sicurezza dei presenti alla manifestazione, la società organizzatrice si riserva di limitare il numero di partecipanti IMPORTANTE: · I pettorali dovranno essere ritirati da un solo respon- sabile per ogni società, indicato nella mail di iscrizione. · Al ritiro pettorali il responsabile della società, dovrà consegnare l’Autodichiarazione Anticovid di ogni atleta.

Premiazioni Saranno premiati: I primi 3 classificati Maschile e Femminile delle categorie assolute e I primi tre classificati delle categorie Master/ Amatori

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL

Note Importanti Il numero e la composizione della partenza potranno cambiare in base al numero dei partecipanti. Tutti gli Atleti saranno muniti di chip da restituire alla fine della gara. La mancata ri- consegna comporterà un costo di Euro 20,00. Sarà inoltre OBBLIGATORIO consegnare, alla società organizza- trice, le autocertificazioni per atleti minorenni e maggiorenni secondo i moduli allegati al presente dispositivo al momento del ritiro pettorali/buste da parte di un responsabile di società. Ogni atleta dovrà essere munito di mascherina, che an- drà indossata alla partenza e per i primi 500m della gara. Solo dopo potrà essere abbassata.