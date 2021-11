Autostrada A19: esercitazione dei vigili del fuoco, gallerie chiuse

Da martedì 23 a venerdì 26 novembre potrebbero esserci dei disagi per gli automobilisti che percorreranno l’Autostrada A19 Palermo-Catania in direzione della città etnea.

I vigili del fuoco saranno impegnati in attività di esercitazioni all’interno delle gallerie “Cappuccini” e “Scaldaferro”, ubicate tra il km 115,800 e il km 116,800. Anas, su richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, ha dato la disponibilità ad estendere temporaneamente il doppio senso di circolazione già in atto per i lavori di manutenzione programmata in corso sul viadotto Grada.

L’estensione del doppio senso di circolazione consentirà quindi l’esecuzione, nella carreggiata chiusa al traffico, della “esercitazione nazionale di colonna mobile” all’interno di gallerie stradali, in attuazione a specifiche direttive nazionali.



