Brusaferro: “Aumenta l’occupazione delle terapie intensive”

“Progressivamente dal centro-est europeo l’epidemia si sta muovendo verso la Francia e l’Italia. Il nostro Paese mostra un incremento nella circolazione del virus ma in una situazione più contenuta rispetto agli altri Paesi, ma comunque l’andamento è in crescita”. Ad affermarlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. “L’incremento più significativo – ha aggiunto – è tra i 30 e 50 anni“.

“Continua a crescere in modo lento ma progressivo l’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive – ha continuato Brusaferro -. Quindi è necessaria una maggiore copertura vaccinale e la terza dose soprattutto per i soggetti anziani o con patologie ma è anche necessario mantenere comportamenti prudenti come l’uso della mascherine, igiene delle mani e distanziamento“.



