Carini, consegnati i locali all’Istituto “Ugo Mursia”

CARINI (PALERMO) – Ha avuto luogo questa mattina la consegna dei locali, siti in via Renda a Carini, in provincia di Palermo, di proprietà dell’Ente Collegio di Maria Addolorata, che la Città Metropolitana di Palermo ha preso in locazione per la sede distaccata dell’Istituto Superiore “Ugo Mursia” di Carini.

La consegna è avvenuta alla presenza del geometra Vincenzo Guzzo, Direzione Patrimonio, e Giuseppe Giunchiglia, Direzione Edilizia Scolastica, della Città Metropolitana di Palermo, della reggente Dirigente Scolastico dell’Istituto U.Mursia, Simonetta Calafiore e del Sindaco della città di Carini , Giovì Monteleone.

L’istituto nei prossimi giorni provvederà alla sistemazione delle classi per procedere poi ad una cerimonia di inaugurazione ufficiale. “Continua l’impegno della Città Metropolitana in piena collaborazione con le strutture scolastiche e con le amministrazioni comunali, in questa occasione con l’Amministrazione comunale di Carini” lo ha dichiarato il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando.



