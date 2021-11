Ekipe Orizzonte: esordio con successo in coppa campioni

La sfida tra Ekipe Orizzonte e Olympia Kosice, valida per la seconda giornata del girone D, si giocherà oggi alle ore 13

CATANIA – Inizia con una vittoria il cammino europeo stagionale dell’Ekipe Orizzonte. Ieri sera le catanesi hanno infatti vinto 15-14 contro le greche dell’Ethnikos Pireo nella prima giornata del girone D di Coppa Campioni. Un successo importante, in un match caratterizzato certamente anche da diversi errori, che regala alle rossazzurre i primi tre punti del girone in corso di svolgimento a Oporto.

L’Ekipe Orizzonte ha vinto 4-3 il primo tempo, risultato decisivo ai fini del risultato del match. Le altre frazioni di gioco si sono infatti concluse tutte in parità, rispettivamente per 3-3, 4-4 e 4-4. Claudia Marletta e Valeria Palmieri sono state le top scorer del match con 4 gol a testa, mentre Giulia Viacava è andata a segno tre volte. Due reti ciascuno anche per Bronte Halligan e Dafne Bettini.

Al fischio finale è arrivato il commento della numero 8 dell’Ekipe Orizzonte: “È stata una partita sofferta – ha detto Claudia Marletta – , a causa di errori che non dovevamo fare, ma è andata bene. Abbiamo però sicuramente rotto il ghiaccio e io credo tanto in questo gruppo e nel lavoro che stiamo facendo. Analizzeremo immediatamente tutto ciò che abbiamo fatto e sbagliato oggi, ci faremo trovare pronte per la partita che giocheremo solo tra poche ore”.

La sfida tra Ekipe Orizzonte e Olympia Kosice, valida per la seconda giornata del girone D, si giocherà oggi, venerdì 19 novembre alle 13:00.



