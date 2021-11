Ekipe Orizzonte, vittoria netta contro Olympia Kosice

Vittoria netta dell’Ekipe Orizzonte nella seconda giornata del gruppo D di Coppa Campioni, in corso di svolgimento in Portogallo. Le catanesi hanno infatti battuto 21-6 le slovacche dell’Olympia Kosice, salendo a quota 6 punti in classifica.

Partita indirizzata sin dal primo tempo, vinto 4-2 dalle rossazzurre. L’Ekipe Orizzonte ha poi vinto anche le altre tre frazioni di gioco, rispettivamente per 7-2, 4-0 e 6-2. Dafne Bettini è stata la miglior marcatrice del match con 5 gol. Quattro reti a testa per Valeria Palmieri e Jelena Vukovic, due ciascuno per Giulia Viacava e Claudia Marletta. Uno per Bronte Halligan, Giulia Emmolo, Aurora Longo e Morena Leone.

Al fischio finale la numero 6 dell’Ekipe Orizzonte ha tirato il bilancio, dopo le prime due partite internazionali della stagione giocate dalla catanese: “Siamo molto contente – ha detto Dafne Bettini – di queste due vittorie, che fanno bene al morale, dopo le due sconfitte incassate con Sis Roma e Plebiscito Padova. Danno maggiore sicurezza nei nostri mezzi e in noi stesse. Piano piano stiamo migliorando sotto diversi aspetti, ad esempio in difesa o negli automatismi di squadra. Ci tengo a fare i complimenti alle mie compagne, ma non bisogna fermarsi e continuare a macinare perché tutte insieme abbiamo un obiettivo comune che vogliamo raggiungere. Adesso bisogna rimanere concentrate sulle altre due partite che ci aspettano contro la squadra portoghese, da non sottovalutare seppur sfavorita sulla carta, e il Sabadell, grande formazione con molte individualità di rilievo”.

Domani, sabato 20 novembre alle 20:00, l’Ekipe Orizzonte affronterà le padrone di casa del Pacense nella terza giornata del Girone D.

IL TABELLINO DEL MATCH

Olympia Kosice-Ekipe Orizzonte Catania 6-21

Parziali: 2-4, 2-7, 0-4, 2-6

Olympia Kosice: Junasova, Ramirez White 1, Kurukova 2, Garancovska, Bernal Villa, Strompova 1, Babak 1, Dubna, Tothova, Telypko 1, Frankova, Sepelova. All. Junasova.

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 1, Spampinato, Viacava 2, Gant, Bettini 5, Palmieri 4, Marletta 2, Emmolo 1, Vukovic 4, Longo 1, Leone 1, Santapaola. All. Miceli.

Arbitri: Balzan e Courbin.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI