Focolai Covid nelle scuole: il sindaco di Carini ferma le lezioni

CARINI – Il sindaco di Carini, Giovì Monteleone, ha deciso per la chiusura di alcuni plessi scolastici dopo 25 casi di positività al Covid emersi tra insegnanti e alunni. La decisione è stata adottata dopo la comunicazione del commissario covid di Palermo di un aumento dell’incidenza della prevalenza dei casi di positività in alcune classi dell’istituto comprensivo “Renato Guttuso”, dando, al contempo, parere favorevole per permettere al sindaco di adottare eventuali misure di contenimento del contagio.

“In considerazione di questa nota e sentita la dirigente scolastica – afferma Monteleone – ho ordinato cautelativamente la sospensione dell’attività didattica nel plesso centrale di via Ischia, nel plesso Vanni Pucci di via Nazionale e nel plesso Prestigiacomo al Bivio Foresta fino a nuova disposizione. Ho anche disposto la sanificazione dei locali oggetti di contagio ad opera dell’ufficio comunale d’igiene ambientale”. Sono casi quasi tutti asintomatici. Nei prossimi giorni l’Usca sarà nella palestra del plesso di via Ischia per eseguire uno screening generale di tutti gli alunni che frequentano l’istituto.



