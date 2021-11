GesanCom Fly Marsala: domani sfida con Albaverde Caltanissetta

MARSALA – Affascinante sesta giornata del campionato di B2 di Volley femminile girone P, per la GesanCom Fly Volley Marsala che affronterà, al PalaBellina, sabato 20 novembre alle 18.00 la Albaverde Caltanissetta guidata dal duo Carina Gotte e Francesca Scollo. Un vero e proprio “classico” delle ultime stagioni che impegnerà oltremodo il Team di Marco Adornetto non fosse altro perché, nello scorso campionato di B2, le formazioni si divisero la posta in palio con una vittoria casalinga per parte. Il Team nisseno, dopo tre vittorie consecutive, è reduce dalla prima sconfitta interna contro le palermitane del Caffè Trinca Palermo, e proverà a tirare punti in un PalaBellina ansioso di applaudire le libellule biancoazzurre del Presidente Maurizio Falco che dal canto loro vorranno mantenere la testa della classifica di questo livellato campionato di B2.

Scirè e compagne hanno metabolizzato la difficile trasferta di Brolo ed in settimana hanno preparato la gara, come sempre, con attenzione e dedizione e con la mente al difficile avversario, coscienti che nessun appuntamento di questa stagione sarà facile e bisognerà affrontarlo con la giusta concentrazione. Le libellule biancoazzurre hanno ben lavorato sotto lo sguardo attento di Coach Marco Adornetto che non vuole guardare ai successi ottenuti sino ad adesso se non per lavorare su quei fondamentali che hanno prodotto meno punti e poter approcciare alle prestazioni a venire con una migliore consapevolezza della propria forza.

Sarà possibile seguire la diretta video della partita sulla pagina facebook della Fly Volley Marsala sabato 20 Novembre a partire dalle ore 18:00 con la cronaca di Oreste Pino Ottoveggio ed il commento del Team Manager della Fly Volley Marsala Salvino Lo.Forti. Si potrà assistere al match previa prenotazione al link https://www.ticketsms.it/it/event/BgmpLoFX.



