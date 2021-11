Vittorio Infante aveva 31 anni e faceva il poliziotto. Lo hanno trovato morto fra le rocce in località Ponente a Lampedusa. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, affidata ai colleghi del giovane agente. L’ipotesi privilegiata è quella dell’incidente.

Infante amava fare lunghe passeggiate in solitario. Potrebbe essere scivolato. Non ci sono motivi personali e familiari per pensare a un gesto insano. Men che meno è ipotizzabile che qualcuno possa avergli fatto del male, unico motivo per cui l’inchiesta è stata aperta ed è destinata ad essere chiusa. I poliziotti escludono la presenza di altre persone sul posto. Infante era da solo.

Era arrivato da poco tempo a Lampedusa, per essere impiegato nell’hotspot che accoglie i migranti. Originario di Avellino, ha indossato la divisa la per la prima volta otto anni fa. In servizio a Napoli, come assistente scelto aggregato della Scientifica, da sette giorni era giunto in Sicilia. Ci sarebbe rimasto per poco tempo. Gli agenti che lavorano nella struttura di contrada Imbriacola ruotano spesso.

Mercoledì non si è presentato in servizio. Il suo telefono era irraggiungibile. In tarda serata è stato rintracciato il suo scooter e lo zaino. All’alba di giovedì i vigili del fuoco hanno perlustrato la zona dal mare ed hanno individuato il cadavere.



