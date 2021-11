Meloni: “Sulla ricandidatura di Musumeci discutiamo con gli alleati”

PALERMO – Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha presentato il suo libero ‘Io sono Giorgia’ al teatro Golden di Palermo. Tra la platea l’attuale presidente della Regione Nello Musumeci e la Meloni ha parlato della ricandidatura dell’attuale governatore.

“Sulla candidatura alla presidenza della Regione non intendo fare fughe in avanti. Penso – ha dichiarato Giorgia Meloni – che la coalizione si debba muovere compatta e non voglio dare alibi per eventuali divisioni in un momento in cui ho come priorità dimostrare la compattezza del centrodestra. Il presidente Musumeci è un presidente uscente e come tale ha diritto a ripresentare la sua ricandidatura. Come prima cosa quindi bisogna vedere cosa vuole fare il presidente, poi bisognerà discuterne con gli alleati della coalizione. In questo momento, penso che sarebbe sbagliato fare questa discussione sulla stampa anziché nelle sedi opportune“.

“Sicuramente ci incontreremo. Oggi non lo so perché i miei tempi sono molto ristretti – ha continuato la Meloni – . Sicuramente con DiventeràBellissima ci sono molte affinità, governiamo insieme la Regione e diversi Comuni. Il resto si vedrà, bisogna parlarne soprattutto con la classe dirigente di FdI“.

La leader di Fratelli d’Italia si è espressa sulla crisi politica nata negli ultimi giorni a Catania dove il sindaco Salvo Pogliese, coordinatore regionale del partito, ha sostituto un assessore causando malumori con la Lega: “Ho parlato con Salvo Pogliese che mi pare che in questa vicenda abbia dimostrato la sua attenzione verso i partiti nazionali del centrodestra, indipendentemente dai risultati ottenuti sul territorio. Salvo sa quanto teniamo all’unità della coalizione. È una dinamica locale e lavoriamo per ricomporla”.

Inevitabilmente si è parlato della corsa a sindaco per la città di Palermo e la Meloni ha già una preferenza: “Carolina Varchi è una scelta ottima per noi. Una persona capace, una donna che ha fatto politica tutta la vita, una professionista stimata. La conoscono da anni, una donna competente e onesta – ha proseguito – è assolutamente un nome, che dal nostro punto di vista, potrebbe rompere con gli schemi del passato in una Palermo che ha qualche difficoltà a rinnovare sul piano dell’amministrazione comunale, come abbiamo visto con il sindaco Orlando. Quindi, sicuramente è una proposta che mettiamo in campo. Se ci fosse su questo la compattezza della coalizione saremmo molto contenti e su questo lavoreremo. Se non ci fosse siamo disponibili alle primarie“.

“Il degrado a Palermo – ha dichiarato la Meloni continuando a parlare del capoluogo siciliano – ti insegue anche quando sei morto fino al cimitero. Questa città merita di più. Noi abbiamo proposto Carolina Varchi come candidata sindaco, so che ci sono altri nomi in campo e questo dimostra che c’è fibrillazione positiva e che il centrodestra c’è“.

“Prossimo premier donna? Sono sempre stata convinta che l’Italia sia pronta per un premier donna – ha affermato la Meloni durante la presentazione del libro a Palermo – ma non lo posso dire io, ce lo devono dire gli italiani. Uomo o donna, la cosa importante è che non possiamo avere un altro presidente del Consiglio calato dall’alto“. A proposito di premier la Meloni ha parlato di Mario Draghi definendolo “un punto interrogativo“ per lei. “Ha fatto alcune operazioni che ho condiviso e altre che non ho minimamente condiviso. Mi pare si sia mosso bene sulla vicenda Borsa italiana, pare stia correggendo il tiro rispetto a chi l’aveva ceduta ai francesi, sulla rete unica di telecomunicazione. Però leggo che Mattarella starebbe volando a Parigi per siglare un accordo di collaborazione Italia-Francia su diverse materie, mi chiedo perché il Parlamento non sappia niente di questo accordo“.



