Meteo, due giorni di tregua: poi tornerà il maltempo

ROMA – Da domenica torna il maltempo. Venerdì e sabato saranno due giornate prevalentemente asciutte e in gran parte soleggiate, soprattutto al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini, ma l’alta pressione delle Azzorre in rapida espansione sull’Italia da oggi, mostrerà le prime crepe già alla fine di questo weekend.

Sono queste le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. La Pianura Padana invece sarà dimora della nebbia che diventerà via via più fitta e diffusa su gran parte delle città. Da domenica l’avvicinarsi di una discesa di aria fredda dal Nord Europa richiamerà venti umidi dai quadranti meridionali che spingeranno l’avanguardia di una perturbazione verso molte regioni. Il tempo tenderà a peggiora nel corso del pomeriggio/sera con rovesci e alcuni temporali dalla Sardegna verso la Liguria centro-orientale e le coste della Toscana. Entro sera le piogge raggiungeranno anche le coste di Lazio, Campania e anche gran parte della Sicilia (qui con fenomeni anche intensi). In tarda serata peggiorerà anche sul resto del Nord, ma con precipitazioni piuttosto deboli. Le temperature subiranno una diminuzione sia nei valori notturni e sia in quelli diurni al Nord, rimarranno pressoché inviate sul resto d’Italia.

Nel dettaglio Venerdì 19. Al nord: nebbie fitte in Piemonte e Lombardia, sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: più nubi con piovaschi su potentino, barese, palermitano e messinese, più sole altrove. Sabato 20. Al nord: nebbie in pianura, ma cielo poco nuvoloso. Al centro: più nubi sui versanti adriatici. Al sud: bel tempo. Domenica 21. Al nord: nebbie al mattino, peggiora su Liguria di levante, poi anche al Nordovest. Al centro: molte nubi su coste e in Sardegna, poi peggiora sull’isola e sull’alta Toscana. Al sud: in serata peggiora su Campania e Sicilia. Da lunedì perturbazione su tutte le regioni, poi via via più freddo.



