Misilmeri, investito un ciclista: caccia a un pirata della strada

MISILMERI – Investito da un’auto pirata a Misilmeri. La famiglia del ciclista di 27 anni, A.D.F., tamponato e ferito da un pirata della strada a Misilmeri (Pa), lo scorso primo novembre, in pieno giorno, lancia un appello a chi ha assistito all’incidente per trovare il responsabile dello scontro. Il giovane, a bordo di una bici elettrica, nello scontro si è fratturato lo zigomo e lamenta seri problemi alla vista.

L’incidente è avvenuto in Corso Vittorio Emanuele, all’altezza del civico 144. La vittima ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Misilmeri, chiedendo di acquisire anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Purtroppo il 27enne ha perso conoscenza al momento dell’impatto e non ricorda nulla dei momenti immediatamente successivi al tamponamento che lo ha fatto rovinare per terra. La vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove gli è stata riscontrata la frattura di uno zigomo e un problema alla vista.

Ad assistere il 27enne è lo Studio3A-Valore, specializzato nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini. “Abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri di Misilmeri – spiegano da Studio3A-Valore -. Il giovane è stato investito alle 12.30, in pieno giorno e speriamo che qualcuno abbia visto qualcosa di utile a risalire al mezzo che lo ha tamponato. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Chiediamo a chiunque abbia visto o sappia qualcosa di utile alle indagini di rivolgersi ai carabinieri”.



