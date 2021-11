Musumeci snobbato dagli alleati? “Non li abbiamo invitati”

CATANIA – Musumeci: occhi puntati sulla kermesse di domani alle Ciminiere. I vertici del movimento gettano acqua sul fuoco delle classiche polemiche della vigilia sull’assenza degli alleati alla convention: sarà un momento pensato per iscritti e dirigenti finalizzato a fare il punto sul lavoro del governo. “Dopo uno stop dettato dalla pandemia, torniamo a riunirci in una grande assemblea”, dichiara a Live Sicilia la portavoce del movimento Giusi Savarino che spiega la natura dell’incontro catanese di domani.

“Non li abbiamo invitati”

”Non c’è solo l’esigenza di comunicare il tanto lavoro fatto in questi anni, spesso in silenzio. Non c’è solo voglia di confrontarsi guardandosi in faccia. Abbiamo proprio bisogno della carica di energia che arriva dalla nostra gente. Ecco perché nessun leader dei partiti alleati è stato inviato, è stata una nostra scelta, non è un congresso ma un evento del nostro movimento che riunisce la nostra comunità”, argomenta.

“In questi anni tante nostre idee diventati fatti concreti, e tanti progetti su cui ancora costruire il nostro futuro li racconteremo con interventi, video, slide. #DiventeràBellissima con i suoi sindaci, i suoi assessori, i consiglieri comunali e tanti attivisti ha voglia di essere protagonista di un cambiamento della Sicilia che parli di normalità. Di una sana, semplice, agognata normalità su cui abbiamo lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo ancora, insieme al presidente Musumeci”, continua la deputata.





