Nuoto Catania, il tecnico Dato: “Partita di sacrificio”

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Adr Nuoto Catania, che dopo il pareggio di sabato scorso contro il Posillipo, ha voglia di conquistare punti importanti. L’Anzio, che viene dalla sconfitta interna contro il Telimar Palermo, ha 8 punti in classifica, uno in più dei rossazzurri che sono a quota 7.

“Domani ci attende un’altra partita molto importante – ha dichiarato il tecnico dell’Adr Nuoto Catania Giuseppe Dato -. Giocheremo contro una formazione molto forte e preparata, dotata di ottime individualità e una grande organizzazione. Anche stavolta servirà una partita di sacrificio e personalità”.

L’attaccante rossazzurro Andrea Tringali analizza il momento vissuto dalla squadra etnea: “Questa settimana abbiamo lavorato con grande concentrazione, preparando questa partita come se fosse una finale. Per noi in realtà tutte le partite lo sono! Entreremo in acqua per imporre sin da subito il nostro gioco. Abbiamo tanta voglia di migliorare, il nostro punto di forza è il gruppo perché in diverse occasioni in cui ci trovavamo in svantaggio siamo riusciti a ricompattarci e a recuperare, come a Roma e sabato contro il Posillipo. Siamo un gruppo che non si arrende mai! Conquistando domani i tre punti, andremmo a giocare mercoledì a Milano, contro Metanopoli, con più fiducia”.

Sull’Anzio ha dichiarato: “Penso che l’Anzio sia un’ottima squadra, completa in tutti ruoli del campo e con tanti giocatori d’esperienza – ha affermato l’attaccante rossazzurro Andrea Tringali -. È un gruppo cresciuto molto dall’inizio del campionato e che adesso si trova in un ottimo stato di forma. L’ultima giornata ha dato filo da torcere al Telimar che sicuramente è una squadra di una fascia superiore. Domani mi aspetto una battaglia”.

Tra le fila dell’Anzio un ex rossazzurro, stagione 2018/19, Daniel Presciutti. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Nuoto Catania”, e sulla pagina “Sport Web Sicilia”.



