Amava le stelle, la bambina morta a tredici anni all’Ospedale dei Bambini, che ha un nome dolce e luminescente come una stella che brilla, adesso, in lontananza. Un nome come una scia di luce che prende la notte e la caccia via, perché non disturbi i sogni, con la sua oscurità. Adesso la bambina che amava le stelle è un dono. Sono stati i suoi genitori, straziati dal dolore, ad acconsentire al prelievo e al trapianto degli organi. “Due persone generose e buone”. dice la dottoressa Elsa Cannistraro che segue la famiglia per il Centro regionale trapianti. Lei è una psicologa sensibile che cerca di fornire le parole da usare nel silenzio di una devastazione.

Un papà appassionato di astronomia, una mamma insegnante. Racconta la dottoressa Cannistraro: “La piccola si era appassionata alle costellazioni, grazie al papà con cui facevano lunghe passeggiate per scrutare il cielo. Il padre era già sensibilizzato sulla questione della donazione degli organi, è lui stesso un donatore. La mamma è come se fosse anche la madre di tutti i bambini di cui si occupa. Sono persone buone, come dicevo, e accoglienti. Sanno che la figlia farà vivere altri bambini e mi hanno detto: siamo contenti di questo, anche nel dolore che ci colpisce. Siamo contenti che nostra figlia sia un dono per chi soffre”.

E’ una storia di perdita, altruismo e lutto, questa che si racconta a Palermo. Ora ci sono altri piccoli che non avevano una speranza e che potranno camminare su questa terra: potranno sorridere, giocare, crescere ed essere felici. Due genitori, e non solo loro, soffrono terribilmente per una figlia tredicenne partita in modalità talmente atroci. Il suo nome somiglia a una scia di luce nel buio che è piombato all’improvviso.



