Palermo, Filippi: “Finalmente tutta la rosa a disposizione”

L’allenatore del Palermo Giacomo Filippi è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Paganese. La sfida, in programma sabato 20 novembre alle ore 14.30, è valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Al “Renzo Barbera” arriva la squadra guidata dal tecnico Gianluca Grassadonia, attualmente al dodicesimo posto il classifica.

Filippi, nel suo intervento in sala stampa, ha subito spiegato: “La Paganese meritava di portare punti a casa da alcuni campi e ancor di più cercherà di tirare fuori l’energia da ogni giocatore per fare bella figura qui a Palermo. Per questo dobbiamo essere determinati ed interpretare la gara come fatto nelle ultime partite, tutto dipende da noi. Dobbiamo pensare partita dopo partita e a noi stessi, non abbiamo mai avuto problemi di giocatori. Solo qualche mancanza alla quale abbiamo sempre sopperito con chi è in rosa. A gennaio ci confronteremo con la società e decideremo insieme cosa fare, ad oggi non ci sono di questi problemi. Guardando i numeri non siamo ancora riusciti ad ottenere tre vittorie di fila, speriamo sia la volta buona. Se riportiamo quanto fatto in allenamento tutto viene più semplice”.

Il tecnico dei rosanero si è soffermato anche su alcuni giocatori della sua squadra: “Luperini non si è allenato per qualche giorno per un problema alla schiena, ma è rientrato in grupo e mi ha dato l’ok, è a disposizione come tutti gli altri. Avere tutti gli elementi a disposizione è un vantaggio. Dobbiamo alzare ancor di più la concentrazione perché da queste partite passa il nostro presente. La squadra si allena bene ogni giorno e c’è lo spirito giusto per fare qualcosa di buono. Valente? Il ruolo da mezzala per me lo può fare benissimo e può creare molti fastidi agli avversari essendo un giocatore particolare, che non dà punti di riferimento e può rientrare in mezzo al campo, quindi può fare la mezzala. E’ stata una soluzione ponderata contro il Potenza. Mauthe si allena benissimo e sta bene in gruppo, arriverà anche il suo momento per esordire”.

Infine, Filippi ha analizzato la situazione in generale in casa Palermo: “Sconfitta contro la Turris servita? A volte le sconfitte sono salutari. Non mi piace perdere, nemmeno giocando a carte con le mie figlie, ma quando capita di subire una sconfitta è su quella che devi costruire qualcosa di buono. La crescita è stata graduale dopo. La cosa che mi ha colpito molto della mia squadra è stata la vittoria ottenuta contro la Virtus Francavilla, sia a me che ai ragazzi ha fatto scattare qualcosa dentro. È stato un accumulare di eventi che ci ha permesso di assumere una certa consapevolezza dei nostri mezzi”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI