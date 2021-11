Palermo, l’ex Martin: “Addio ai rosa? Non me ne sarei mai andato”

PALERMO – “Fu un onore indossare la maglia rosa e la fascia di capitano contro la Paganese. Non sono stato io a scegliere di partire, non me sarei mai andato. L’intenzione era di accompagnare la squadra almeno in B. Mondello mi aveva preso. Ho sempre avuto un profondo rapporto con il mare. Alla ricerca di nuovi stimoli ho trovato un progetto che mi tiene in considerazione per il gioco di squadra e come leader. Così ho costruito un nuovo castello dei sogni:mi piacerebbe riportare il club tra i professionisti e creare qualcosa di storico”. A dirlo è Malaury Martin, centrocampista del Casale, che per due stagioni ha indossato la maglia del Palermo. Il calciatore francese, intervistato da La Repubblica si è soffermato sulla sua esperienza in rosanero: “Boscaglia non mi vedeva, aveva altre convinzioni. Io e De Rose come caratteristiche ci scontravamo. Filippi era il secondo di Boscaglia, in fondo si somigliano anche se utilizzano moduli diversi. Seguo la squadra sui giornali, in tv è più difficile. Per essere sereno nel mio matrimonio non posso dedicarmi solo al calcio ( ride, ndr). Non nego che dentro mi sia rimasta una profonda amarezza per la mancata riconferma. La squadra attraversa un periodo positivo. Mi auguro possano farcela. La bravura degli allenatori è di cambiare quando le cose non vanno bene. Filippi lo ha fatto. Ora bisogna mettere ancora più pressione alla capolista”.

Infine, sugli ex compagni Lancini, Silipo e Luperini, ha concluso: “Con Edoardo abbiamo cominciato insieme, siamo amici, è stato a casa mia in estate. Mi dispiace se non gioca. Ha potenziale e merita di più. Il ragazzino ha bisogno di crescere ma già quest’anno sembra più maturo. Felice per lui. Luperini? Può succedere che non trovi il gol ma è un giocatore che non si discute. Per quanto riguarda me voglio giocare il più possibile. Ai rosa, alla città auguro di tornare in A. Quando smetterò, mi piacerebbe allenare. A Palermo? È ancora lunga la strada da percorrere. Chissà”, ha chiosato Malaury Martin.



