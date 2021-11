Palermo, riecco Accardi: i convocati per la Paganese

Il club rosanero ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani, 20 novembre, contro la Paganese. Il match è valido per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Di seguito, la lista completa con i calciatori scelti dal tecnico Giacomo Filippi.

Portieri: Pelagotti, Massolo.

Difensori: Giron, Accardi, Bubacarr, Crivello, Lancini, Doda, Marconi, Buttaro, Almici, Peretti, Perrotta.

Centrocampisti: De Rose, Odjer, Luperini, Mauthe, Dall’Oglio, Valente.

Attaccanti: Soleri, Silipo, Floriano, Brunori, Fella.



