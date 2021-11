Ribera, cani avvelenati: scattano le indagini

RIBERA – I carabinieri di Ribera (Agrigento) indagano per individuare i responsabili dell’avvelenamento di tre cani, verosimilmente randagi, le cui carcasse sono state ritrovate in contrada Magone. A rivolgersi ai militari è stato un passante. Per i rilievi sul posto si è recato anche un veterinario dll’Asp di Agrigento, che ha rilevato segni di avvelenamento e l’assenza di microchip sugli animali.

Il caso

Il medico ha effettuato comunque dei prelievi biologici che saranno esaminati dall’Istituto zooprofilattico di Palermo. I carabinieri di Ribera confidano che da tali accertamenti possano emergere indizi per individuare i responsabili e contestare loro il reato di maltrattamento di animali.



