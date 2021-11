Seap Aragona, al PalaMoncada contro la vice capolista Macerata

Continua il tour de force della Seap Dalli Cardillo Aragona che dopo la sconfitta di mercoledì sera sul campo del Sassuolo, è nuovamente in palestra per preparare un’altra “battaglia” nella nona giornata del campionato di Serie A2. Domenica 21 novembre, la squadra di coach Stefano Micoli ospita al Palamoncada di Porto Empedocle, alle ore 15, un’altra big del girone A, la CBF Balducci Hr Macerata, vice capolista del campionato a pari punti (16) con il Brescia. Si tratta senza dubbio di una partita difficilissima che promette spettacolo ed emozioni con la Seap Dalli Cardillo Aragona chiamata al pronto riscatto dopo le due sconfitte di fila in campionato.

Capitan Moneta e compagne, dopo il rientro di ieri in Sicilia e il pomeriggio di riposo, svolgeranno oggi un intenso allenamento al PalaNicosia di Agrigento. Domani mattina, sabato 20 novembre, è prevista una nuova seduta ma al PalaMoncada di Porto Empedocle. Coach Micoli ha tutte le atlete a disposizione tranne l’opposta Sara Stival, quasi del tutto recuperata dopo l’infortunio al braccio, e la schiacciatrice Nadine Zech, il cui rientro è previsto ad inizio del girone di ritorno.

La CBF Balducci Hr Macerata, invece, è attesa al gran completo in Sicilia e desiderosa di dare continuità agli ottimi recenti risultati. La formazione di coach Paniconi, che ha già osservato il proprio turno di riposo in campionato, ha finora vinto 6 partite e ne ha persa solamente una. Ha vinto 18 set e ne ha perso 7, ed è reduce dal netto successo casalingo (3-0) contro il Sant’Elia. L’unica sconfitta finora in campionato per Michieletto e compagne è stata subita in casa (0-3) per merito della capolista Marignano. Il Macerata è una squadra completa e forte in ogni fondamentale con il sestetto base composto dall’esperta Ricci al palleggio ex Trentino in A1, dall’opposto Stroppa, dalle centrali Pizzolato (proveniente dal Trentino A1) e Cosi (ex Marignano A2), dalle bande le veterane della Serie A2 e A1 Michieletto ex Busto Arsizio e Fiesoli in arrivo da Pinerolo, e dal libero Bresciani ex Vallefoglia di A2. La straniera del Macerata è l’israeliana Polina Malik, opposto classe ’98.

L’obiettivo della Seap Dalli Cardillo Aragona è conquistare punti per risalire la classifica come dichiara il libero, la catanese Federica Vittorio: “Non partiamo assolutamente sconfitte contro il forte Macerata. Sappiamo di incontrare una ‘signora’ squadra che gode dei favori del pronostico della vigilia, ma nulla è impossibile come hanno certificato le nostre prestazioni contro Altino, Brescia e Sassuolo, nonostante le assenze e alcune acciaccate in campo. Ci faremo trovare pronte alla battaglia, venderemo cara la pelle e proveremo con tutte le nostre forze ed energie a portare a casa il primo successo casalingo della stagione. Confidiamo tantissimo sul nostro pubblico che sono certa ci darà una grossa mano di aiuto per l’intera partita. Il campionato di quest’anno è davvero tosto, noi siamo una matricola e dobbiamo ancora crescere, anche se vi sono già stati percentuali di miglioramento evidenti e importanti in più fondamentali. Stiamo emergendo e sono certa che con il lavoro in palestra e con la squadra al completo a breve arriveranno delle belle soddisfazioni”.

Gli arbitri della partita sono i siciliani Giorgia Spinnicchia di Catania e Antonino Di Lorenzo di Palermo. La partita, come di consueto, sarà possibile seguirla in diretta gratuita sul canale youtube “volleyball world”, dalle ore 14:50.



