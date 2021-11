Siracusa: Belfagor Fi continua a vincere, Dylan Treb non sbaglia

SIRACUSA – Velocissimo Invito per il trotto andato in scena nel pomeriggio ippico del Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Belfagor FI risponde all’energica guida di Francesco La Rosa che, in sulky, spinge per tirare la competizione fin dalle fasi iniziali. Sul finale, però, sbagliano 3 dei 6 protagonisti iscritti al Premio Musei. Ci prova allora dall’esterno Be Pop Ferm ed ingaggia un vibrante testa a testa con un Belfagor che si difende e regala soddisfazione al team La Rosa-La Porta. Il terzo gradino del podio è per un inatteso Bed.

In apertura, alle ore 14, Premio Uffizi, Condizionata riservata a cavalli di 2 anni sul miglio, si registra la quota trio più alta: 961 euro circa. Accelerazione ad inizio corsa di Don’t Explain che si vede superato, però, in dirittura dallo stimato Dylan Treb che con Alessio Di Chiara in sulky, vola sul finale. La terza piazza va a Desdemona Rab e anche quest’ultima prestazione fa lievitare le quote.

Tra gli Allievi si mette in evidenza Alessio Pecoraro con Biogas Par, che dopo l’ultima curva supera il battistrada Batman Grif. Francesco La Rosa fa bis di vittorie in giornata con la regolare Zapata Rab, nel Premio National Gallery. Tra i Gentlemen, Rosolino Lo Giudice acciuffa con Capoleona SM l’aperta Condizionata del Premio Musei Vaticani, mentre la chiusura offre la scena a Zig Zag BI e Salvatore Cintura, capaci di mettere dietro il più solido e affidabile Vuitton Ferm.



