Siracusa, quarantenne scomparso: l’appello della famiglia

SIRACUSA: Ieri da una struttura alberghiera di via Necropoli Grotticelle, a Siracusa, si è allontanato un uomo, Alessandro Cavarra, 40 anni, siracusano. La famiglia si è rivolta alla Polizia perché preoccupata per la sorte del proprio congiunto. Al momento dell’allontanamento l’uomo era alla guida di una Toyota Rav 4 ed è stato visto dirigersi verso di contrada Targia. Sono in corso ricerche da parte del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia. Chiunque avesse notizie dell’uomo chiami immediatamente i numeri di emergenza, dice la questura di Siracusa



